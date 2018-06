Madrid (dpa) - Spaniens Fußball-Nationalmannschaft ist mit der EM-Trophäe in Madrid eingetroffen. Das Team von Trainer Vicente del Bosque wurde auf einem abgeschirmten Teil des Flughafens Madrid-Barajas von Angestellten des Airports und von Feuerwehrleuten mit Beifall empfangen. Am späteren Nachmittag steht ein Empfang bei König Juan Carlos auf dem Programm. Am Abend sollten die Europameister in einem offenen Bus durch das Zentrum der Hauptstadt fahren. Anschließend findet die offizielle Siegesfeier statt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.