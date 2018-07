Madrid (dpa) - Die spanischen Fußballfans haben ihrer Nationalmannschaft nach dem Gewinn der Europameisterschaft einen begeisterten Empfang bereitet. Zehntausende Madrilenen jubelten in der Hauptstadt dem Team von Trainer Vicente del Bosque zu, das am Vorabend in Kiew mit einem beeindruckenden 4:0-Sieg im Finale über Italien seinen EM-Titel verteidigt hatte. Die Nationalspieler fuhren in einem offenen Bus durch das Zentrum von Madrid zum Cibeles-Brunnen. Dort hatten sich bereits mehrere Stunden vor Beginn der offiziellen Siegesfeier Zehntausende Fans versammelt.

