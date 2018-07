Madrid (dpa) - Das spanische Fernsehen hat beim Finale der Fußball-EM einen Zuschauerrekord erzielt. Der 4:0-Sieg Spaniens über das Team der Italiener war das meistgesehene Fußballspiel in der spanischen TV-Geschichte.

Wie der Sender Telecinco am Montag mitteilte, hatten etwa 15,5 Millionen Zuschauer die Übertragung am Vorabend miterlebt. Dies entspreche einer Einschaltquote von 83,4 Prozent. Um 22.32 Uhr - kurz vor dem Schlusspfiff in der Partie in Kiew - habe die Zahl der TV-Zuschauer in Spanien mit 17,9 Millionen ihren Höhepunkt erreicht. Der bisherige Rekord war beim EM-Finale 2008 Spanien gegen Deutschland mit 14,5 Millionen Zuschauern und einer Einschaltquote von 80,9 Prozent registriert worden.