Rom (SID) - Abwehrspieler Andrea Masiello vom Fußball-Erstligisten Atalanta Bergamo, der im April wegen seiner Verwicklung in den italienischen Wett-und Manipulationsskandal verhaftet worden war, ist wieder frei. Ein Untersuchungsrichter in Bari nahm Masiellos Antrag auf Freilassung an. Masiello wird beschuldigt, eine kriminelle Vereinigung aufgebaut zu haben, die Sportbetrug als Ziel hatte.

Er hatte Spielabsprachen in der vergangenen Saison zugegeben, in der er noch beim süditalienischen Klub AS Bari unter Vertrag stand. Masiello, der sich zuletzt unter Hausarrest befand, wird beschuldigt, die letzten acht Bari-Spiele der Saison 2010/11 manipuliert zu haben. Bari war am Saisonende aus der Serie A abgestiegen. Gegen weitere vier Spieler des Vereins laufen Ermittlungen. Sie sollen von internationalen Wettorganisationen Geld kassiert haben, um Spiele zu verlieren.