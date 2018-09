Jerusalem (AFP) Israels verstorbener früherer Ministerpräsident Jizchak Schamir ist am Montag im Parlament aufgebahrt worden. Der mit einer israelischen Flagge bedeckte Sarg wurde flankiert von Militärwachen auf einem Podium aufgestellt, um Abgeordneten und Bürgern zu erlauben, Abschied von dem am Samstag im Alter von 96 Jahren gestorbenen Politiker zu nehmen. "Du warst fest wie ein Fels, Jizchak, unzerstörbar", sagte Knesset-Präsident Reuwen Riwlin in seiner Gedenkrede vor Ministern, Angehörigen und Bürgern.

