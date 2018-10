Tokio (AFP) Der japanische Elektronikkonzern Sony übernimmt die US-Internet-Spieleplattform Gaikai. Die beiden Unternehmen unterzeichneten das Geschäft am Samstag, wie Sony am Montag mitteilte. Der japanische Konzern zahlt demnach 380 Millionen Dollar (300 Millionen Euro) für die US-Firma. Gaikai hat eine Technik entwickelt, mit der Computerspiele in die Wolke - also ins Netz - ausgelagert werden können. "Indem wir die lange Erfahrung und das Wissen von Sony zu Spielen und die Technik von Gaikai verbinden, können wir extrem leistungsfähige Clouddienste anbieten", erklärte Sony.

