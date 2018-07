Rom (dpa) - Papst Benedikt XVI. hat den Regensburger Bischof Gerhard Ludwig Müller zum neuen Präfekten der einflussreichen Glaubenskongregation ernannt. Das teilte der Vatikan am Montag mit. Benedikt erhob Müller (64) gleichzeitig mit dem Ruf nach Rom zum Erzbischof.

Müller löst auf diesem wichtigen Posten in der römischen Kurie den amerikanischen Kardinal William Joseph Levada ab, der im Alter von 76 Jahren in den Ruhestand tritt. Bis zu einer Wahl zum Papst 2005 hatte Joseph Ratzinger der Glaubenskongregation mehr als zwei Jahrzehnte lang vorgestanden.

Müller wird in Rom auch die Leitung der Päpstliche Kommission Ecclesia Dei übernehmen, die sich vor allem mit den abtrünnigen erzkonservativen Piusbrüdern auseinandersetzt, und auch die Internationale Theologen- und die Bibelkommission führen.

Seit langer Zeit war über einen Wechsel des vom Papst geschätzten Theologen nach Rom spekuliert worden. In seinem Bistum war der ehemalige Dogmatikprofessor vor allem wegen einer umfassenden Umgestaltung der katholischen Laienräte früher scharf kritisiert worden.

Die «Kongregation für die Glaubenslehre», so der offizielle Name der wichtigsten Vatikan-Behörde, ist die Nachfolgerin der Heiligen Inquisition, die in früheren Jahrhunderten für die Reinheit des Glaubens mit Gewalt gegen Andersgläubige und Kirchenkritiker vorging. Heute soll sie die Glaubens- und Sittenlehre in der katholischen Kirche fördern und schützen. Ihr fällt damit auch die Pflicht zu, lehramtliche Dokumente zu schreiben, gegen religiöse Abweichungen vorzugehen sowie Sanktionen zu verhängen.

