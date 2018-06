Istanbul(dpa) - Wegen der Gewalt in ihrem Land haben sich 85 syrische Soldaten in die benachbarte Türkei abgesetzt, darunter ranghohe Offiziere. Die Männer seien mit ihren Familien über die Grenze geflüchtet. Das berichtet die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Insgesamt haben demnach schon fast 300 Menschen Unterschlupf in der Türkei gesucht. Ankara hat mehrfach erklärt, die Grenze für Flüchtlinge offenhalten zu wollen. Nach dem Abschuss eines türkischen Kampfjets durch Syrien hatte der türkische Premier Recep Tayyip Erdogan dem Nachbarland bei neuen Zwischenfällen mit Gewalt gedroht.

