Wien (dpa) - Knapp viereinhalb Jahre nach der eingeschränkten Unabhängigkeit soll das Kosovo die volle Souveränität erhalten. Mit diesem Ziel hat in Wien eine internationale Konferenz begonnen, an der die Mehrheit der EU-Länder sowie die USA und die Türkei teilnehmen. Bisher hatte das Ausland auf Gesetze und Regierungsentscheidungen Einfluss nehmen können. Diese Aufgabe hatte in den vergangenen Jahren der internationale Kosovo-Beauftragte wahrgenommen, der nach der Wiener Konferenz seine Arbeit einstellen soll.

