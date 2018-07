Berlin (dpa) - Schauspieler Udo Kier («Melancholia») liest gern im Internet den neuesten Klatsch über sich selbst. «Das Internet weiß besser über mein Leben Bescheid als ich», sagte der 67-Jährige dem Fernsehsender Tele 5.

«Wunderbar: Wenn ich mal Alzheimer habe, kann ich mir da alles ausdrucken und auf die Brust kleben.» Kier verkörpert in Kinofilmen häufig Psychopathen und Schurken. «Die Leute lieben das Böse. Viele kommen zu mir und sagen "Udo, du bist so böse in dem Film", aber die sagen das mit einem großen Genuss.»