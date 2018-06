Berlin (dpa) - Bei einem Streit mit ihrer Fluggesellschaft sollen sich Passagiere nach Vorstellung der Bundesregierung bald an eine Schlichtungsstelle wenden können. Berlin strebe an, dass das zur nächsten Winterskisaison klappt, sagte Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger der «Passauer Neuen Presse». Den Gesetzentwurf soll das Kabinett übermorgen beschließen. Bei verspäteten und gestrichenen Flügen oder Problemen mit dem Handgepäck müssen sich Reisende aber auch weiter zunächst an die Airline wenden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.