Verfassungsschutzpräsident Fromm tritt ab

Berlin (dpa) - Verfassungsschutzpräsident Heinz Fromm gibt auf. Monatelang hatte er sich Vorwürfen gegen sein Amt im Zusammenhang mit den Neonazimorden gestellt. Nach Bekanntwerden des Skandals um Aktenvernichtung schmeißt er hin. Der 63-Jährige bat um Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand Ende Juli. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich kam der Bitte nach und würdigte die Verdienste Fromms während seiner zwölfjährigen Amtszeit. Der Verfassungsschutzpräsident selbst schwieg zunächst zu seinen genauen Beweggründen.

Karlsruhe verhandelt am Dienstag nächster Woche über ESM-Klagen

Karlsruhe (dpa) - Das Bundesverfassungsgericht verhandelt über die Eilanträge gegen den Rettungsschirm ESM und den Fiskalpakt am Dienstag kommender Woche. Das teilte das Gericht in Karlsruhe mit. Kläger sind unter anderem die Linksfraktion im Bundestag und der Verein «Mehr Demokratie». Dessen Verfassungsbeschwerde haben sich laut Gericht mehr als 12 000 Bürger angeschlossen. Die Eilanträge sind darauf gerichtet, dem Bundespräsidenten zu untersagen, bis zur Entscheidung des Gerichts die Gesetze zu unterzeichnen.

Bischof Müller oberster Glaubenshüter im Vatikan

Rom (dpa) - Der Regensburger Bischof Gerhard Ludwig Müller rückt auf eine Schlüsselposition im Vatikan: Papst Benedikt XVI. ernannte ihn zum neuen Präfekten der einflussreichen Glaubenskongregation. Der 64 Jahre alte Geistliche wird damit zum obersten Glaubenshüter der katholischen Kirche. Benedikt erhob Müller gleichzeitig mit dem Ruf nach Rom zum Erzbischof. Müller löst den US-Kardinal William Joseph Levada ab, der in den Ruhestand tritt. Die Kongregation für die Glaubenslehre ist die Nachfolgerin der Heiligen Inquisition.

Berlin und Bern einigen sich auf Staatsvertrag zu Fluglärm

Zürich (dpa) - Deutschland und die Schweiz haben sich auf einen Staatsvertrag zum Fluglärm geeinigt. Die Flüge des Airports Zürich werden demnach neu geregelt. In den Abendstunden werde früher als bisher nur noch über die Schweiz geflogen, teilten Verkehrsminister Peter Ramsauer und seine Schweizer Amtskollegin Doris Leuthard mit. Die deutschen Regionen im Schwarzwald und am Bodensee würden dadurch entlastet. Im Gegenzug verzichte Deutschland auf die bislang geforderte Begrenzung der Flugzahlen und lasse morgens mehr Flüge zu.

Schlichtungsstelle für Fluggäste soll bald kommen

Berlin (dpa) - Bei einem Streit mit ihrer Fluggesellschaft sollen sich Passagiere nach Vorstellung der Bundesregierung bald an eine Schlichtungsstelle wenden können. Berlin strebe an, dass das zur nächsten Winterskisaison klappt, sagte Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger der «Passauer Neuen Presse». Den Gesetzentwurf soll das Kabinett übermorgen beschließen. Bei verspäteten und gestrichenen Flügen oder Problemen mit dem Handgepäck müssen sich Reisende aber auch weiter zunächst an die Airline wenden.

Weitere Zerstörungen in Timbuktu

Bamako (dpa) - Jahrhundertelang haben die Kulturdenkmäler von Timbuktu das Wüstenklima überdauert, nun werden sie von Menschenhand zerschlagen. Islamistische Extremisten setzten nach Augenzeugenberichten auch heute ihr Zerstörungswerk am Weltkulturerbe in den malischen Städten Timbuktu und Gao fort. Die bewaffneten Angreifer seien dabei, weitere Mausoleen und Denkmäler zu zerschlagen. Bereits am Wochenende seien sieben der 16 Mausoleen Timbuktus zerstört worden.