Tournai (SID) - Zwei Jahre nach dem Aus des Team Milram steht zur Saison 2013 wohl ein neues deutsches Profi-Radsportteam in den Startlöchern. Wie Luxemburger Medien berichten, will das Bielefelder Kosmetikunternehmen Dr. Wolff ab den kommenden Jahr mit dem Team Alpecin auf höchster Ebene mitmischen und dazu die Brüder Frank und Andy Schleck als Top-Fahrer verpflichten.

Als sportlicher Leiter ist der dänische Schleck-Vertraute Kim Andersen im Gespräch. Potenzieller Radhersteller für das Team ist die US-Firma Trek, mit deren Rädern die Schlecks bereits aktuell unterwegs sind. Das Team Alpecin besteht bereits und hat den früheren Rad-Star Jan Ullrich als Markenbotschafter. Derzeit ist das Projekt aber noch auf den Breitensport ausgerichtet.

Die Schleck-Brüder stehen noch bis Ende 2014 beim Team RadioShack-Nissan unter Vertrag. Zuletzt war es jedoch zu Streitigkeiten zwischen den Luxemburgern und der Teamleitung um den umstrittenen Manager Johan Bruyneel gekommen. Dieser hatte dem Duo öffentlich mangelnde Führungsqualitäten und Leidensfähigkeit vorgeworfen. Die Schlecks sollen auch Verzögerungen bei den Gehaltszahlungen verärgert haben.

Diese hatte zuletzt auch den Weltverband UCI auf den Plan gerufen. Am vergangenen Donnerstag statten Wirtschaftsprüfer der von der UCI beauftragen Agentur Ernst and Young der Teamzentrale in Luxemburg einen Besuch ab, um den Gründen für die Verzögerungen nachzugehen. "Sie haben Gründe gesucht und gefunden. Diese sind allerdings privat", sagte Teamsprecher Philippe Maertens.