Visé (dpa) - Tony Martin hat sich bei seinem Sturz auf der 1. Etappe der Tour de France das Kahnbein in der linken Hand gebrochen. Das berichtete Teamarzt Helge Riepenhof am Montagmorgen.

Dennoch werde der 27 Jahre alte Radprofi zur 2. Etappe von Visé nach Tournai mit einer Spezialmanschette an den Start gehen. «Es ist ein Versuch, er wird große Schmerzen haben», sagte Riepenhof der Nachrichtenagentur dpa. «Sein großes Ziel ist das Zeitfahren in Besançon in einer Woche.»

Um einen solchen Bruch komplett auszuheilen, seien nach Angaben des Mediziners zwölf Wochen nötig. Durch die Anti-Doping-Regeln ist auch der Einsatz von Schmerzmitteln nur eingeschränkt möglich. Martin war am Sonntag schon nach elf Kilometern gestürzt, hatte den Tagesabschnitt aber unter Schmerzen beenden können. Am Abend war er in einer Lütticher Klinik untersucht worden.