Eugene (SID) - Die Jahres-Weltbestleistung von 7,15 m durch Weitsprung-Weltmeisterin Brittney Reese war Höhepunkt am Schlusstag bei den Olympia-Trials der USA-Leichtathleten in Eugene/Oregon. Hinter Reese machten Chelsa Hayes (7,10 m) und Hallen-Vizeweltmeisterin Janay DeLoach (7,08) die Möglichkeiten der USA bei den Sommerspielen in London (27. Juli bis 12. August) deutlich.

Über 400 m Hürden lief Weltmeisterin Lashinda Demus in 53,98 Sekunden die zweitbeste Zeit des Jahres in der Welt nach Russlands Europameisterin Irina Dawidowa. Auf der gleichen Distanz der Männer siegte der nur Fachleuten bekannte Michael Tinsley in 48,33 Sekunden vor Angelo Taylor (48,57), der als Olympiasieger von Sydney 2000 und Peking 2008 noch einmal das London-Ticket löste. Kerron Clement (48,89) schaffte es ebenso, doch der Olympiadritte und Weltranglisten-Zweite Bershawn Jackson scheiterte überraschend in 48,89.

Von zu starkem Rückenwind unterstützt waren über 200 m die 19,82 Sekunden von Wallace Spearmon. Der WM-Zweite von 2005 siegte vor Maurice Mitchell (20,14). Überraschungs-Weltmeisterin Jenny Simpson reichte über 1500 m ein dritter Platz in 4:05,17 Minuten zum Olympiaticket hinter Siegerin Morgan Uceny (4:04,59). Bei den Männern gewann Leonel Manzano in 3:35,75.