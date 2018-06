München (SID) - Der Schweizer Fußball-Nationalspieler Xherdan Shaqiri wird für seinen neuen Verein Bayern München voraussichtlich auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen in London verzichten. "Ich glaube, jeder Spieler möchte gerne gehen. Aber die Tendenz ist bei mir, dass ich eher beim FC Bayern bleibe, weil ich ein neuer Spieler bin und mich so schnell wie möglich integrieren muss und will", sagte der Neuzugang vom FC Basel im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Von daher kann ich das nur, wenn ich 100 Prozent beim FC Bayern bin."

Eine endgültige Entscheidung gebe es jedoch noch nicht. "Die Beteiligten müssen sich noch zusammensetzen. Erst dann können wir sagen, was für eine Lösung wir gefunden haben", sagte der 20-Jährige. Das olympische Fußball-Turnier, für das sich die Schweiz qualifiziert hat, fällt mitten in die Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison. Der Trainingsauftakt der Bayern ist am Dienstag.