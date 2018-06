Lüneburg/Straßburg (dpa) - Die Klage eines Rechtsanwalts gegen die deutsche Hundesteuer ist beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg eingegangen. Das Dokument habe einen Titel und eine Nummer bekommen, teilte eine Gerichtssprecherin am Montag in Straßburg mit.

Der Anwalt aus dem niedersächsischen Landkreis Harburg begründete seine Klage unter anderem damit, dass er die Hundesteuer für willkürlich halte. Sie verstoße auch gegen das Diskriminierungsgebot.

Am Mittag wollte er in Lüneburg eine Unterschriftensammlung an den Gerichtshof absenden.

Initiative «Stoppt die Hundesteuer»

EGMR