Panama-Stadt (dpa) - Die Einrichtung eines Schutzgebietes für Wale im Südatlantik ist erneut am Widerstand Japans gescheitert. Zu Beginn der 64. Jahrestagung der Internationalen Walfangkommission in Panama-Stadt blockierten Japan und einige weitere Staaten eine Initiative Brasiliens und Argentiniens. Diese beiden Länder und die Walschützer wollen, dass in dem riesigen Gebiet nur noch Walbeobachtung möglich ist. Es sei sehr enttäuschend, dass es Japan gelungen sei, das Schutzgebiet zu blockieren, sagte der deutsche Meeresbiologe und Tierschutzaktivist Ralf Sonntag nach der Tagung.

