Washington (AFP) Auch am zweiten Tag nach den schweren Gewittern mit orkanartigen Böen im Osten der USA sind Millionen Haushalte weiter von der Stromversorgung abgeschnitten. Allein in West Virginia hätten rund 500.000 Einwohner keinen Strom, sagte am Sonntag Gouverneur Earl Ray Tomlin dem Nachrichtensender CNN. Insgesamt gaben die Rettungsdienste die Zahl der vom Stromnetz Abgeschnittenen mit 3,7 Millionen an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.