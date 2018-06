Brüssel (AFP) Einen neuen Geschwindigkeitsrekord, der ihn wahrscheinlich teuer zu stehen kommt, hat ein Autofahrer in der belgischen Wallonie aufgestellt. Mit 280 Kilometern pro Stunde wurde der Mann in der Nähe von Charleroi geblitzt, berichteten die Zeitungen der Gruppe Sudpresse am Dienstag im Internet. Das Auto war demnach eine deutsche Limousine. In Belgien gilt auf Autobahnen allgemein ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern.

