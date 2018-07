Düsseldorf (AFP) Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß hat angesichts anhaltend sinkender Geburtenzahlen eine Überprüfung des Elterngeldes gefordert. "Das Elterngeld hat seinen Zweck nicht erreicht, deshalb sollten wir es überprüfen", sagte Bareiß der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" vom Dienstag. Es sei "ein Irrglaube zu denken, die Mehrausgaben für Familienleistungen und der Ausbau der Kinderkrippen führten auch zwangsläufig zu mehr Kindern." Die Entscheidung für Familie und Kinder werde in den meisten Fällen nicht am Geld festgemacht.

