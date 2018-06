Berlin (AFP) Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) will die Versäumnisse des Verfassungsschutzes bei den Ermittlungen zu den Neonazi-Morden genau untersuchen lassen. Besonders die Vernichtung von Akten habe auf Abgeordnete und Öffentlichkeit "vertrauenserschütternd" gewirkt, sagte Friedrich am Dienstag im Deutschlandfunk. Die Vorgänge im Verfassungsschutz müssten sehr kritisch angeschaut werden. "Das werde ich auch tun", sagte Friedrich. Der Minister erwartet nach eigenen Angaben noch am Dienstag einen weiteren Bericht der Behörde.

