Rom (AFP) Italiens Regierungschef Mario Monti will sich bemühen, die Vorbehalte einiger Euroländer gegenüber dem Einsatz des Euro-Rettungsschirms ESM zu überwinden. "Wir werden versuchen, den Widerstand von Ländern wie Finnland und den Niederlanden zu überwinden, die eine gewisse Intoleranz gegenüber Stabilitätsmechanismen haben", sagte Monti am Dienstag vor dem Senat. Die auf dem EU-Gipfel in Brüssel vergangene Woche erreichte Einigung müsse beim Treffen der Eurozone am kommenden Montag "kristallisiert und konsolidiert" werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.