Hamburg (AFP) Aus Unmut über den Euro-Kurs der Bundesregierung hat CSU-Chef Horst Seehofer mit dem Bruch der Koalition gedroht. Sollte die Bundesregierung nach den Beschlüssen des jüngsten EU-Gipfels weitere Finanzzusagen an Euro-Krisenländer machen, könne seine Partei dies nicht mittragen, sagte Seehofer in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem "Stern". "Und die Koalition hat ohne die Stimmen der CSU keine Mehrheit", fügte er hinzu. "Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo die bayerische Staatsregierung und auch die CSU nicht mehr Ja sagen können."

