Berlin (AFP) Die Solarstrom-Produktion ist im ersten Halbjahr 2012 um 50 Prozent in die Höhe gesprungen. Rund 1,2 Millionen Solaranlagen lieferten in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 14,7 Milliarden Kilowattstunden Strom, wie aus Zahlen hervorgeht, die der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) am Mittwoch vorstellen wollte und die der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag vorlagen. Damit sei der Bedarf von 8,4 Millionen Haushalten in Deutschland gedeckt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.