München (AFP) Die Tänzerin und Entertainerin Margot Werner ist tot. Sie starb am Sonntag in einer Klinik in München, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Nach Angaben eines Kliniksprechers stürzte die 74-Jährige aus dem dritten Stock eines Klinikgebäudes in den Tod. Zu den Umständen des Sturzes wollten sich die Sprecher zunächst nicht äußern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.