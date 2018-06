Celle (AFP) Im Streit eines deutsch-amerikanischen Paares um die gemeinsame Tochter hat das Oberlandesgerichts Celle die Mutter zur sofortigen Rückführung des Kindes in die USA verurteilt. Sie sei nicht berechtigt, das Kind gegen den Willen des gemeinsam mit der Mutter sorgeberechtigten Vaters in Deutschland zurückzuhalten, entschied das Gericht in einem Dienstag bekanntgegebenen Urteil. (Az: 18 UF 171/11)

