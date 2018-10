Wiesbaden (AFP) Erstmals seit mehr als zehn Jahren ist die Zahl der Asylbewerber in Deutschland wieder angestiegen. Zum Jahresende 2010 hätten etwa 130.300 Menschen - und damit 7,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor - staatliche Leistungen als Asylbewerber erhalten, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Zuletzt hatte die Statistik im Jahr 1997 einen Anstieg verzeichnet.

