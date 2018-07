Rom (AFP) Aus Tierliebe hat ein deutsches Paar in Italien 500 Euro springen lassen und mehrere Hummer vor dem Kochtopf bewahrt. "Die Frau kam herein und fragte, ob die Hummer noch lebten und ob sie sie kaufen könne", zitierte die Zeitung "L'Unione Sarda" am Dienstag Koch Guiseppe Demuro vom Restaurant Mama Latina auf Sardinien. Das Paar habe mit dem Kellner einen Preis von 500 Euro ausgehandelt, um die Tiere zu retten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.