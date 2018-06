Mannheim (SID) - DEL-Vizemeister Adler Mannheim wird zum siebten Mal in seiner Vereinsgeschichte am traditionsreichen Spengler Cup in Davos teilnehmen. Für das zwischen Weihnachten und Neujahr stattfindende Turnier gilt der aktuelle KHL-Meister Salawat Julajew Ufa aus Russland als Favorit. Neben Gastgeber und Titelverteidiger HC Davos ist seit 1984 auch das Team Canada fester Bestandteil der Veranstaltung. Komplettiert wird das sechs Mannschaften umfassende Feld vom HC Vitkovice aus Tschechien und dem HC Fribourg-Gottéron aus der Schweiz.

Als bisher letzte deutsche Mannschaft gewannen die Kölner Haie 1999 das seit 1923 stattfindende Turnier.