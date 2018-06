Rom (SID) - Trotz des Finaleinzugs bei der EM hängt im italienischen Fußball der Haussegen schief. Die Verbandsbosse und Nationaltrainer Cesare Prandelli haben die italienische Serie A scharf kritisiert, weil die Vereine das Nationalteam angeblich nur unzureichend unterstützen würden.

"Die Liga hat den Verband noch nie so wenig gefördert wie jetzt. Die Liga ist nur noch die Summe individueller Interessen der Vereine, ihr fehlt ein gemeinsames Projekt", wetterte Verbandspräsident Giancarlo Abete.

Auch Prandelli beschwerte sich darüber, dass die Klubs seine Arbeit nicht unbedingt erleichtern würden. "Ich will gerne weitermachen, doch wenn ich eine Mannschaft aufbauen muss, die in acht Monaten zweimal trainiert, dann muss ich ernsthaft überlegen, was ich tun soll", sagte der 57-Jährige.

Der stellvertretende Verbandspräsident, Demetrio Albertini, ist wegen des Konflikts zwischen Prandelli und der Liga verbittert. "Verband und Liga haben verschiedene Philosophien und Ziele. Die Klubs setzen immer stärker auf ausländische Spieler. Dies zeigt, dass sie kaum Interesse an Prandellis Projekt haben", meinte Albertini.

Liga-Chef Maurizio Beretta wies die Vorwürfe vehement zurück. Sie seien "nicht gerechtfertigt", sagte Beretta und rechnete vor: "Die Nationalmannschaft hat dieses Jahr 70 Tage lang die Spieler zur Verfügung gehabt. In Spanien ist die Saison sogar eine Woche nach der Serie A zu Ende gegangen."

In die Debatte schaltete sich auch Weltmeistercoach Marcello Lippi ein. Er gab Prandelli Rückendeckung: "Als Nationalcoach hatte ich den gleichen Eindruck wie Prandelli, dass die Klubs sich keineswegs um die Nationalelf kümmern. Das ist die Wahrheit."