Berlin (dpa) - Die Spitzen der Bundestagsfraktionen bereiten sich nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung wegen der Eurokrise auf eine Sondersitzung Ende Juli vor.

Das Plenum solle frühestens in der Woche ab dem 23. Juli tagen. Darauf hätten sich die Fraktionschefs telefonisch verständigt, hieß es laut «Bild» (Dienstag) aus der Koalition. In der Sondersitzung soll über den Antrag Spaniens auf Hilfe in Höhe von bis zu 100 Milliarden Euro aus einem Euro-Rettungsschirm beraten und gegebenenfalls abgestimmt werden.

Die Vereinbarung über die Milliarden-Hilfen zur Sanierung spanischer Banken soll in den kommenden Tagen stehen. Das Abkommen wird derzeit auf Expertenebene ausgehandelt. Es soll dann bei der nächsten Sitzung der Euro-Finanzminister am 9. Juli diskutiert und gebilligt werden.