Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission will den Verbrauchern mehr Rechte beim Abschluss von Versicherungsverträgen geben. So sollen Versicherungsvertreter künftig beim Abschluss von Verträgen den Kunden mitteilen, wie hoch ihre Provision bei diesem Geschäft ist. Einen entsprechenden Vorschlag stellt EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier heute in Straßburg vor. Bisher müssten Vertreter nur auf Nachfrage ihre Provision aufdecken. Diese Reform der Versicherungsrichtlinie ist Teil eines größeren Pakets.

