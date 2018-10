Straßburg (AFP) Ein Vertrauter der in der Ukraine inhaftierten Oppositionsführerin Julia Timoschenko hat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einen Sieg errungen. Die Straßburger Richter rügten am Dienstag die Festnahme und Inhaftierung des früheren Innenministers Juri Luzenko als willkürlich. Zugleich wiesen sie die Regierung in Kiew an, dem Oppositionspolitiker 15.000 Euro Schmerzensgeld zu zahlen.

