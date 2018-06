Paris (AFP) Homosexuelle Paare in Frankreich dürfen ab dem kommenden Jahr heiraten und Kinder adoptieren. Ein entsprechendes Gesetz werde im ersten Halbjahr 2013 erlassen, sagte der französische Regierungschef Jean-Marc Ayrault am Dienstag in einer Rede vor der Nationalversammlung. Das Heirats- und Adoptionsrecht gelte dann "ohne Diskriminierung" für alle Paare. "Unsere Gesellschaft entwickelt sich, die Lebensformen und Denkweisen verändern sich, neue Bestrebungen zeichnen sich ab", sagte Ayrault. Darauf wolle die Regierung mit dem Gesetz reagieren.

