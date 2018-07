Augsburg (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat sich für die kommende Saison mit dem tschechischen EM-Teilnehmer Milan Petrzela verstärkt. Wie die Schwaben am Dienstag auf ihrer Klubhomepage mitteilten, kommt der Mittelfeldspieler vom tschechischen Erstligisten Viktoria Pilsen. Petrzela erhält beim FCA einen Dreijahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2015 und soll nach dem Trainingslager in Bad Aussee am 9. Juli zur Mannschaft stoßen. "Ich freue mich, dass der Wechsel geklappt hat. In der Bundesliga zu spielen, ist für mich ein Traum", sagte Petrzela.

Über die Ablösesumme für den 29-Jährigen, der bei der EM einen Kurzeinsatz im Gruppenspiel gegen Russland (1:4) gefeiert hatte, wurde Stillschweigen vereinbart.