München (dpa) - Einen Tag nach der überraschenden Ernennung von Matthias Sammer zum neuen Sport-Vorstand startet der FC Bayern München heute in seine Vorbereitung auf die neue Saison. Trainer Jupp Heynckes muss beim Aufgalopp des deutschen Fußball-Rekordmeisters an der Säbener Straße auf seine zahlreichen EM-Teilnehmer um Bastian Schweinsteiger und Arjen Robben verzichten. Nach dem Trainingsauftakt will sich dann Sammer, der Christian Nerlinger abgelöst hat, erstmals in seiner neuen Funktion der Öffentlichkeit stellen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.