Istanbul (dpa) - Der syrische Präsident Baschar al-Assad ist nach dem Abschuss eines türkischen Kampfflugzeugs um Schadensbegrenzung bemüht. In einem Interview der türkischen Zeitung «Cumhuriyet» versicherte er, er bedauere den Einsatz. Assad sagte, er werde nicht zulassen, dass die Spannungen zwischen der Türkei und Syrien zu einem offen Krieg führen. Sie hätten erst nach dem Abschuss erfahren, dass das Flugzeug zur Türkei gehörte. Es habe einen Korridor benutzt, über den bereits mehrfach israelische Flugzeuge in den syrischen Luftraum eingedrungen seien, führte Assad zur Begründung an.

