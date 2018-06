Berlin (dpa) - Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) vermutet, dass es in Syrien möglicherweise Tausende Foltergefängnisse gibt.

In einem am Dienstag in New York veröffentlichten Bericht war zunächst nur von 27 die Rede. «Wir haben nur die Aussagen verwendet, die uns als 100 Prozent glaubwürdig erscheinen, auf die anderen haben wir verzichtet», sagte HRW-Deutschland-Direktor Wenzel Michalski dem Audiodienst der dpa in Berlin. Die Dunkelziffer sei weit höher. «Wir gehen von Tausenden (Foltergefängnissen) aus.»

Die Interviews belegen auch die Folter von Kindern. «Das jüngste Folteropfer, mit dem wir gesprochen haben, war ein elfjähriger Junge», sagte Michalski. Er spricht von «schlimmster Folter»: Die Menschen seien mit Kabeln geschlagen und mit Elektroschocks misshandelt worden, einigen hätten die Folterer die Fingernägel herausgerissen. Die Glaubwürdigkeit der Befragten sei genau überprüft worden: «Wir haben sie zum Teil auch die Zellen aufmalen lassen, damit wir genau überprüfen konnten, ob die Aussagen stimmen.» Außerdem seien Satellitenfotos vorgelegt worden.

Bericht von Human Rights Watch