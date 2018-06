Washington (dpa) - Die pakistanische Regierung hat nach den Worten von US-Außenministerin Hillary Clinton einer Wiedereröffnung der Nachschubwege für die Nato-Truppen in Afghanistan zugestimmt.

Zugleich entschuldigte sich Clinton am Dienstag für einen Nato-Luftangriff im pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet, bei dem im vergangenen Jahr 24 pakistanische Soldaten getötet worden waren. Die Regierung in Islamabad hatte die wichtige Transportroute nach dem Luftangriff im November gesperrt.

Sie habe sich in einem Telefongespräch mit ihrem pakistanischen Amtskollegen Hina Rabbani Khar entschuldigt, teilte Clinton in einer schriftlichen Erklärung in Washington mit.