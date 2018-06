New York (dpa) - Vier Tage nachdem Katie Holmes die Scheidung von Tom Cruise eingereicht hat, ist sie nach US-Medienberichten erstmals ohne Ehering fotografiert worden. Das Promiportal «Tmz.com» stellte ein in New York aufgenommenes Bild der Schauspielerin ins Netz. Holmes hatte kurz zuvor für die Show «Projekt Runway» gedreht, berichteten «Tmz.com» und «People.com». Beide Portale wiesen auf den fehlenden Ehering hin. Am Freitag war bekannt geworden, dass Holmes nach knapp sechsjähriger Ehe die Scheidung von dem «Mission: Impossible»-Star beantragt hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.