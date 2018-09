Ouagadougou (AFP) Angesichts der seit Monaten anhaltenden Krise in Mali wollen westafrikanische Staatschefs am Samstag mit Vertretern des Landes über die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit verhandeln. Dem Gipfel in Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso, sollen Politiker und Vertreter der Zivilgesellschaft Malis sowie Vertreter der westafrikanischen Kontaktgruppe beiwohnen, wie der Außenminister von Burkina Faso, Djibrill Bassole, am Montagabend mitteilte. Eine Regierung der nationalen Einheit könne sich den Herausforderungen, denen Mali gegenüberstehe, besser stellen, sagte Bassole.

