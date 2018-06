St. Petersburg (AFP) Die UN-Kulturorganisation UNESCO hat die Zerstörung von Mausoleen durch malische Islamisten in der historischen Wüstenstadt Timbuktu verurteilt. Das Welterbekomitee forderte in einer in Dienstag im russischen St. Petersburg veröffentlichten Erklärung ein sofortiges Ende dieser "verabscheuungswürdigen" Taten. UNESCO-Generaldirektorin Irina Bokova wurde aufgerufen, einen speziellen Fonds einzurichten, der das westafrikanische Mali bei der Bewahrung seines kulturellen Erbes helfen soll.

