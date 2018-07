München (dpa) - Die Sängerin und Tänzerin Margot Werner ist in München gestorben. Die 74-Jährige sei am Montag bei einem Unfall ums Leben gekommen, teilte die Münchner Polizei am Dienstag mit. Die Münchner «Abendzeitung» (Mittwochsausgabe) berichtete, Werner sei in einem Münchner Klinikum aus dem dritten Stock gestürzt und ihren schweren Verletzungen erlegen.

