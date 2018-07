Seehofer droht mit Koalitionsbruch - Sorgen um Euro-Sparauflagen

Berlin (dpa) - Für Kanzlerin Angela Merkel ist keine ruhige Sommerpause in Sicht: Die schwarz-gelbe Koalition steht auf dem Spiel. CSU-Chef Horst Seehofer droht offen mit einem Koalitionsbruch, wenn die Bundesregierung die Sparauflagen für verschuldete Euro-Staaten zu stark lockert. Umstritten sind besonders die Zusagen, die Merkel auf Druck Italiens und Spaniens beim EU-Gipfel in Brüssel gemacht hat. So könnte der gerade erst von Bundestag und Bundesrat beschlossene Euro-Rettungsschirm ESM aufgeweicht werden.

Friedrich will Verfassungsschutz-Reform

Berlin (dpa) - Nach dem Rückzug von Verfassungsschutzpräsident Heinz Fromm wird es weitere Konsequenzen aus den Ermittlungspannen in der Neonazi-Affäre geben. Innenminister Hans-Peter Friedrich kündigte eine Reform des Inlandsgeheimdienstes an. Der Untersuchungsausschuss zur Neonazi-Affäre hatte heute weitere Zeugen vernommen. Übermorgen soll auch Fromm befragt werden. Der Ausschuss untersucht, wie es zur Mordserie der Neonazi-Terroristen kommen konnte, die zehn Menschen getötet haben und trotzdem jahrelang untertauchen konnten.

De Maizière rechnet mit kompliziertem Abzug aus Afghanistan

Kundus (dpa) - 4800 Soldaten, 1700 Fahrzeuge und 6000 Container mit Material hat die Bundeswehr in Afghanistan. Der Rückzug bis Ende 2014 ist eine logistische Herkulesaufgabe. Verteidigungsminister Thomas de Maizière sagte bei seinem Überraschungsbesuch am Hindukusch, von einem Baum runterzuklettern sei komplizierter, als auf einen Baum raufzuklettern. Der Minister geht nicht mehr davon aus, dass Pakistan die wichtige Ostroute schnell freigeben werde. Das bedeutet, dass mehr Material auf dem teueren Luftweg abtransportiert werden muss.

Menschenrechtler vermuten tausende Folterlager in Syrien

Berlin (dpa) - Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch vermutet, dass es in Syrien möglicherweise Tausende Foltergefängnisse gibt. In einem Bericht ist zunächst nur von 27 die Rede. Man habe nur die Aussagen verwendet, die als 100 Prozent glaubwürdig erschienen, auf die anderen habe man verzichtet, sagte HRW-Deutschland-Direktor Wenzel Michalski der Nachrichtenagentur dpa. Die Dunkelziffer sei weit höher. Er spricht von schlimmster Folter: Die Menschen seien mit Kabeln geschlagen und mit Elektroschocks misshandelt worden.

Blutbad in Schiiten-Städten im Irak: Mindestens 35 Tote

Bagdad (dpa) - Terroristen haben bei Anschlägen in zwei vorwiegend von Schiiten bewohnten Städten des Iraks ein Blutbad mit mindestens 35 Toten und über 100 Verletzten angerichtet. Im Stadtzentrum von Diwanija explodierte eine Autobombe, in der Stadt Kerbela gelang es zwei Selbstmordattentätern, sich inmitten von Pilgern in die Luft zu sprengen. Seit Tagen strömen schiitische Muslime nach Kerbela. Sie wollen dort an den Feierlichkeiten zum Andenken an den Geburtstag des Imams Al-Mahdi teilnehmen.

DIW-Studie: Atomausstieg lässt Börsenpreise für Strom kaum steigen

Berlin (dpa) - Der Atomausstieg führt nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung nur zu einem leichten Preisanstieg an der Strombörse. Für 2020 erwartet die Studie im Auftrag von Greenpeace einen Aufschlag von 0,2 bis 0,6 Cent pro Kilowattstunde auf den Einkaufspreis für Energieversorger. 2030 soll Strom an der Börse maximal 1,1 Cent je Kilowattstunde mehr kosten. Der Börsenpreis macht aber nur einen Teil der Stromrechnung aus. Hinzu kommen Steuern, aber auch die Ökostrom-Umlage und Netzentgelte.