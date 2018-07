Sammer will FC Bayern schnell an Spitze zurückführen

München (dpa) - Matthias Sammer will Bayern München schnell an die Fußball-Spitze zurückführen. Bei der ersten Mannschaft hätte man überhaupt keine Zeit, sagte der bisherige DFB-Sportdirektor und neue Sportvorstand des FCB am Dienstag bei seiner Präsentation in München. Zudem will der Nachfolger von Christian Nerlinger gewisse Dinge im Nachwuchsbereich optimieren, ergänzte der Europameister von 1996. Beim Rekordmeister aus München hat er einen bis zum 30. Juni 2015 gültigen Dreijahresvertrag unterzeichnet.

Italiens Wettskandal: Juve-Trainer Conte wird vorgeladen

Rom (dpa) - Im italienischen Fußball-Wettskandal hat auch Trainer Antonio Conte von Meister Juventus Turin eine Vorladung erhalten. Der frühere Nationalspieler soll am 13. Juli vom Staatsanwalt gehört werden, wie der Italienische Fußballverband (FIGC) am Dienstag auf seiner Internetseite mitteilte. Ferner haben unter anderen der Trainer des SSC Neapel, Walter Mazzarri, und Juves Nationalspieler Fabio Quagliarella Vorladungen bekommen.

Umkämpftes deutsches Wimbledon-Duell: Kerber besiegt Lisicki

London (dpa) - Angelique Kerber hat ein hochdramatisches deutsches Wimbledon-Duell gegen Sabine Lisicki für sich entschieden. Die Weltranglisten-Achte aus Kiel bezwang die Berlinerin am Dienstag mit 3:6, 7:6 (9:7), 7:5. Nach zweieinhalb Stunden Spielzeit machte sie ihren ersten Halbfinaleinzug bei dem wichtigsten Rasentennisturnier der Welt perfekt. Im zweiten Satz hatte sie bereits drei Matchbälle vergeben, im dritten Durchgang drehte sie die Partie noch einmal nach 3:5-Rückstand. Kerber trifft nun auf die Polin Agnieszka Radwanska, die Maria Kirilenko aus Russland besiegte.

Wimbledon: Kohlschreiber folgt Mayer ins Viertelfinale

London (dpa) - Philipp Kohlschreiber steht als vierter Deutscher im Viertelfinale von Wimbledon. Deutschlands Nummer eins schaffte am Dienstag mit einem souveränen 6:1, 7:6 (7:4), 6:3-Sieg gegen den US-Qualifikanten Brian Baker das beste Grand-Slam-Resultat seiner Karriere. Damit haben erstmals in der Grand-Slam-Geschichte vier deutsche Tennisprofis die Runde der besten Acht erreicht. Kohlschreiber spielt nun gegen Jo-Wilfried Tsonga aus Frankreich.

Eishockey-Bundestrainer Kölliker bestätigt Aus beim DEB

Hannover (dpa) - Bundestrainer Jakob Kölliker hat sein Aus beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) offiziell bestätigt. Der Schweizer, dessen Vertrag zum 30. Juni ausgelaufen war, wird - anders als geplant - auch keine Weiterbeschäftigung als Sportdirektor erhalten. Obwohl die Entscheidung bereits am Wochenende durchgesickert war, gab es bis zum Dienstagnachmittag vom DEB immer noch keine Stellungnahme dazu. Einen Nachfolger für Kölliker, der das Nationalteam erst 2011 übernommen hatte, gibt es aber noch nicht.

Sagan gewinnt 3. Etappe der Tour de France

Tournai (dpa) - Der Slowake Peter Sagan hat die 3. Etappe der Tour de France gewonnen und damit seinen zweiten Tagessieg gefeiert. Der Radprofi vom Team Liquigas-Cannondale siegte am Dienstag auf dem 197 Kilometer langen Abschnitt von Orchies nach Boulogne-sur-Mer vor dem Norweger Edvald Boasson Hagen. Dritter wurde in Peter Velits ebenfalls ein Slowake. Das Gelbe Trikot als Führender der Gesamtwertung behält der Schweizer Fabian Cancellara, der als Vierter ins Ziel kam.