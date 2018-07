Hamburg (SID) - Stutensieg im Hansa-Preis am vierten Tag des Derbymeetings auf der Horner Rennbahn: In einem knappen Finish setzte sich vor 5000 Zuschauern nach 2400 Metern die fünf Jahre alte Ovambo Queen unter Filip Minarik aus dem Stall des Lengericher Trainers Andreas Bolte mit Nase-Vorsprung auf den vorjährigen Derbysieger Waldpark (Eduardo Pedroza) durch, Dritter wurde Atempo (Adrie de Vries).

Ovambo Queen gehört Dr. Hans-Hermann Leimbach aus Bad Berleburg, der den Sieg aber nicht live erlebte. Der ehemalige Klinikleiter weilte beim Fliegenfischen in Finnland. Ovambo Queen stammt aus dem in dieser Form nicht mehr existenten ostwestfälischen Gestüt Rietberg. Die Stute war in Baden-Baden beim Großen Preis des dortigen Frühjahrsmeetings nur knapp von Danedream geschlagen worden.