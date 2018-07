New York (AFP) In syrischen Gefängnissen werden nach Angaben der Organisation Human Rights Watch (HRW) zehntausende Menschen gefangen gehalten und systematisch gefoltert. Inhaftierte würden mit Schlägen, Elektroschocks und anderer Gewalt gequält, heißt es in einem am Dienstag in New York veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation, für den mehr als 200 ehemalige Gefangene sowie zur Opposition übergelaufene Armee- und Geheimdienstangehörige befragt wurden. HRW spricht von einem "Folterarchipel" mit landesweit rund 27 Haftzentren.

