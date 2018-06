London (dpa) - Mensch Mayer: Tennisprofi Florian Mayer steht zum zweiten Mal nach 2004 im Viertelfinale von Wimbledon. Der Weltranglisten-29. aus Bayreuth komplettierte seine Hängepartie gegen den Franzosen Richard Gasquet und siegte überraschend klar 6:3, 6:1, 3:6, 6:2.

Die Partie war am Montag beim Spielstand von 6:3, 2:1 für Mayer wegen Regens vertagt und zu Beginn des dritten Satzes erneut unterbrochen worden. Mayer trifft jetzt auf den Titelverteidiger und Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien.

«Die Grand-Slam-Turniere sind die großen Turniere - da will man sich beweisen. Und das war bei uns Deutschen bisher immer das Problem», sagte Mayer. In diesem Jahr nicht. Bei den 126. All England Championships trumpfen die Deutschen bislang groß auf. Bei einem Sieg von Philipp Kohlschreiber über den US-Qualifikanten Brian Baker wären mit Sabine Lisicki und Angelique Kerber sogar erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier gleich vier Deutsche unter den besten Acht.

Dabei hatte Mayer vor der Partie gegen den an Nummer 18 gesetzten Gasquet noch erklärt: «Ich habe viel gezweifelt in den letzten vier bis fünf Monaten, aber dann hab' ich gedacht: 'Da geht noch was'.» Und das bewies der 28-Jährige auf seinem Lieblingsbelag Rasen eindrucksvoll. Gegen den früheren Top-Ten-Spieler, der bis dato im Turnierverlauf noch keinen Satz abgegeben hatte, war er an beiden Spieltagen der mutigere Spieler.

Nach nur 1:53 Stunden Spielzeit verwandelte Mayer seinen zweiten Matchball und ließ sich auf den Rasen fallen. Der Franke egalisierte damit sein bisher bestes Grand-Slam-Resultat. In seinem ersten Wimbledon-Viertelfinale 2004 war Mayer glatt in drei Sätzen am Franzosen Sebastien Grosjean gescheitert.

Gegen Branchenprimus Djokovic hat Mayer allerdings eine 0:1-Bilanz: Den einzigen Vergleich 2011 in Dubai auf Hartplatz verlor er in zwei Sätzen.

Wimbledon-Tableaus