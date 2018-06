New York (AFP) Nach dem angekündigten Ehe-Aus der Schauspieler Tom Cruise und Katie Holmes ist die 33-Jährige in New York ohne ihren Ehering gesichtet worden. Holmes wurde am Montag auf dem zentralen Times Square von Paparazzi umringt, als sie von einem Dreh für eine TV-Serie zurückkehrte. Der Website für Prominachrichten TMZ zufolge entschied sich Holmes, die Scheidung von ihrem 50-jährigen Noch-Ehemann Cruise in New York einzureichen, in der Hoffnung, dass die dortigen Gerichte eher geneigt sind, ihr das Sorgerecht für die gemeinsame sechsjährige Tochter Suri zu übertragen.

